Cristiano Ronaldo Napoli | Mendes non molla | pronto un altro tentativo last minute La situazione

Calciomercato Napoli: Mendes non molla e si dice fiducioso di riuscire a portare Cristiano Ronaldo in azzurro La telenovela Cristiano Ronaldo-Napoli non è ancora finita. Come riportato da Tuttosport, infatti, il super procuratore del portoghese Jorge Mendes si dice fiducioso sia di riuscire a convincere il Manchester United a esaudire le richieste degli azzurri, sia di riuscire a persuadere Victor Osimhen a volare in Inghilterra. Dal canto suo, De Laurentiis è stato chiaro: vuole 120 milioni di euro per il nigeriano, CR7 gratis e che i Red Devils paghino il 75% dell'ingaggio da 29 milioni del portoghese. Una trattativa che sembra impensabile ma che Mendes vuole riuscire a portare a una conclusione positiva per ...

