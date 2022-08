Crisi climatica, gli esperti di 3BMeteo: “Estate più calda di quella del 2003, con deficit idrico anche del 70%. Vediamo cambiamenti preoccupanti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con la fine di agosto si chiude l’Estate meteorologica. Nella sede di 3BMeteo vicino Bergamo i previsori fanno il punto su questa prima parte del 2022 caratterizzata dalla Crisi climatica, con siccità record, temperatura dell’acqua del mare anche di 5 gradi superiori alla media, fiumi scomparsi, ghiacciai che collassano, temporali molto violenti. “Il primo semestre del 2022 è stato il più caldo di sempre in Italia” spiega il meteorologo di 3BMeteo Paolo Corazzon.“Se facciamo un confronto con il 2003 che molti ricordano come un’Estate insopportabile, abbiamo un mese di giugno che assomiglia molto a quello del 2003, un luglio che quest’anno è stato addirittura più caldo di quello del 2003. I tempi di ritorno di fenomeni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con la fine di agosto si chiude l’meteorologica. Nella sede divicino Bergamo i previsori fanno il punto su questa prima parte del 2022 caratterizzata dalla, con siccità record, temperatura dell’acqua del maredi 5 gradi superiori alla media, fiumi scomparsi, ghiacciai che collassano, temporali molto violenti. “Il primo semestre del 2022 è stato il più caldo di sempre in Italia” spiega il meteorologo diPaolo Corazzon.“Se facciamo un confronto con ilche molti ricordano come un’insopportabile, abbiamo un mese di giugno che assomiglia molto a quello del, un luglio che quest’anno è stato addirittura più caldo di quello del. I tempi di ritorno di fenomeni ...

rulajebreal : Le inondazioni stanno devastando il Pakistan, 40 dighe distrutte, 210 ponti crollati, 1.115 persone morte e 10 mili… - fattoquotidiano : La crisi climatica può aspettare, i ricchi no. Quest’estate boom di voli con jet privati per evitare ritardi e canc… - fffitalia : Ci risiamo. Le ennesime elezioni in cui quasi tutta la politica si divide tra chi ignora la crisi climatica e chi f… - RediStefano : RT @rubino7004: Crisi politica??crisi economica - crisi finanziaria??crisi economica - crisi sanitaria??crisi economica - crisi climatica??… - mirkot : RT @rubino7004: Crisi politica??crisi economica - crisi finanziaria??crisi economica - crisi sanitaria??crisi economica - crisi climatica??… -