Cremonese, Okereke: «Gol a San Siro non banale, lo dedico ai tifosi. I risultati arriveranno» (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'attaccante della Cremonese Okereke ha commentato la sconfitta di San Siro contro l'Inter David Okereke, attaccante del Cremonese che ha segnato il gol della bandiera nella sconfitta per 3-1 contro l'Inter, in mixed zone ha commentato la prestazione dei grigiorossi. GOL – «Non è il mio gol più bello, ma di sicuro segnare a San Siro non è mai banale. È un gol che voglio dedicare a tutti i tifosi, accorsi in numerosissimi per sostenerci, anche se preferisco in ogni caso i gol che portano punti. Spero che i tifosi non siano delusi, stiamo dando tutto e continueremo a lavorare: sono sicuro che i risultati arriveranno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

