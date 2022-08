Covid:Fiaso,rallentano ancora ricoveri, - 14,2% in 7 giorni (Di mercoledì 31 agosto 2022) rallentano ancora i ricoveri Covid nell'ultima settimana. Complessivamente si registra una ulteriore diminuzione dei pazienti adulti, sia in reparto ordinario che in terapia intensiva, pari al 14,2% ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022)nell'ultima settimana. Complessivamente si registra una ulteriore diminuzione dei pazienti adulti, sia in reparto ordinario che in terapia intensiva, pari al 14,2% ...

