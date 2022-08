Covid, tre decessi nelle ultime ventiquattro in Irpinia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTre pazienti positivi al Covid hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore in Irpinia. ella serata di ieri, è deceduto un paziente di 65 anni di Ariano Irpino giunto in Pronto Soccorso in gravi condizioni cliniche. RICOVERI AREA Covid P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO AREA Covid POSTI LETTO DISPONIBILI POSTI LETTO OCCUPATI decessi DEGENZA ORDINARIA 16 2 0 SUB INTENSIVA 10 2 0 TOT 26 4 1* Nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati sono decedute due pazienti: una 76enne di Napoli, ricoverata dal 27 agosto e deceduta ieri sera, e una paziente di 92 anni di Pietrastornina, ricoverata dal 14 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTre pazienti positivi alhanno perso la vitaore in. ella serata di ieri, è deceduto un paziente di 65 anni di Ariano Irpino giunto in Pronto Soccorso in gravi condizioni cliniche. RICOVERI AREAP.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO AREAPOSTI LETTO DISPONIBILI POSTI LETTO OCCUPATIDEGENZA ORDINARIA 16 2 0 SUB INTENSIVA 10 2 0 TOT 26 4 1* Nell’areadell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati sono decedute due pazienti: una 76enne di Napoli, ricoverata dal 27 agosto e deceduta ieri sera, e una paziente di 92 anni di Pietrastornina, ricoverata dal 14 ...

