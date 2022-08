Covid, Speranza: “Isolamento positivi, per le elezioni voto domiciliare” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in Isolamento. Come fatto nelle ultime elezioni, c’è la possibilità del voto domiciliare, cosi come per le persone inferme. Anche per queste elezioni il voto domiciliare c’è e lo si può usare anche in questo caso. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Radio Capital, rispondendo ad una domanda in merito all’impossibilità per le persone positive di andare a votare il 25 settembre. “La nostra attesa è che domani l’Agenzia europea dei medicinali Ema possa dare il via libera ai vaccini adattati contro la variante Omicron e poi seguirà il pronunciamento dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in. Come fatto nelle ultime, c’è la possibilità del, cosi come per le persone inferme. Anche per questeilc’è e lo si può usare anche in questo caso. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza”. Così il ministro della Salute Robertoa Radio Capital, rispondendo ad una domanda in merito all’impossibilità per le persone positive di andare a votare il 25 settembre. “La nostra attesa è che domani l’Agenzia europea dei medicinali Ema possa dare il via libera ai vaccini adattati contro la variante Omicron e poi seguirà il pronunciamento dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. ...

