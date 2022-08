Covid, quarantena ridotta da 7 a 5 giorni per gli asintomatici – La circolare del ministero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cambiano le regole per la quarantena da Coronavirus. Il ministro Roberto Speranza ha comunicato con una circolare firmata dal direttore generale del ministero della Salute, Giovanni Rezza, le nuove disposizioni: Per i positivi che sono sempre stati asintomatici «o che sono stati dapprima sintomatici ma che risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5, anziché gli attuali 7, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento». I positivi sintomatici potranno invece «interrompere l’isolamento al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo (e non più 21), a prescindere dall’effettuazione del test». su Open Leggi anche: Covid, stop alla Dad per gli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cambiano le regole per lada Coronavirus. Il ministro Roberto Speranza ha comunicato con unafirmata dal direttore generale deldella Salute, Giovanni Rezza, le nuove disposizioni: Per i positivi che sono sempre stati«o che sono stati dapprima sintomatici ma che risultanoda almeno 2, l’isolamento potrà terminare dopo 5, anziché gli attuali 7, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento». I positivi sintomatici potranno invece «interrompere l’isolamento al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo (e non più 21), a prescindere dall’effettuazione del test». su Open Leggi anche:, stop alla Dad per gli ...

