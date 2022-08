Covid, positivi asintomatici e quarantena ridotta da 7 a 5 giorni: cosa cambia, le regole (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per il Covid potrebbero esserci a breve novità in arrivo. Le novità su quarantena e isolamento Prima tra tutte la riduzione del periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. Le autorità sanitarie stanno valutando questa soluzione sulla base della curva dei contagi da Covid. Altro cambiamento potrebbe consistere nel periodo massimo di isolamento che potrebbe passare da 21 a 15 giorni in caso persista la positività al virus. Sull’argomento ieri la riunione del Consiglio Superiore della Sanità La minore infettività che si registra nelle ultime settimane sta inducendo a questi cambiamenti. Sull’argomento ci sarebbe stata ieri una riunione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per ilpotrebbero esserci a breve novità in arrivo. Le novità sue isolamento Prima tra tutte la riduzione del periodo dida 7 a 5per i soggetti, con un test negativo al quinto giorno. Le autorità sanitarie stanno valutando questa soluzione sulla base della curva dei contagi da. Altromento potrebbe consistere nel periodo massimo di isolamento che potrebbe passare da 21 a 15in caso persista latà al virus. Sull’argomento ieri la riunione del Consiglio Superiore della Sanità La minore infettività che si registra nelle ultime settimane sta inducendo a questimenti. Sull’argomento ci sarebbe stata ieri una riunione ...

