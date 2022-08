(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) –in, si vaunaossia una riduzione da 7 a 5 giorni con tampone negativo. Dopo il parere del Consiglio superiore di sanità (Css) si attendono altre valutazioni, per esempio di tipo epidemiologico, e nel caso una circolare. Eccone pensano gli. ANDREONI – Sulla possibilità che si arrivi a una riduzione dellaper i positivi asintomatici passando da 7 giorni a 5 con un test negativo al quinto giorno, dice all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit), “non credo sia il momento, forse è meglio rimandare questa scelta. ...

ladyonorato : Negli USA l’operato di Fauci e i consigli degli “esperti” sulla gestione del Covid sono oggi considerati un eclatan… - LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - vivereitalia : Covid oggi Italia, verso la mini quarantena: cosa dicono gli esperti - ambrosimirko44 : @Cri_cosh @CarloCalenda Affatto. Ricordo benissimo che #Conte senza pregiudizi valutò nei numeri e nelle previsioni… - BinaryOptionEU : RT 'Covid oggi Italia, Crisanti: 'Sì a mini-quarantena con test negativo' -

Sky Tg24

Bollettino vaccini31 agosto 2022/ +22mila dosi in 24 ore...la notte Simon ha manifestato alcuni sintomi da, con una leggera febbre e dolori muscolari. Questa mattina abbiamo effettuato un tampone ed è risultato purtroppo positivo, motivo per cui... Covid, le news di oggi. Speranza: "Vaccini aggiornati disponibili a metà settembre". LIVE (ANSA) - TRIESTE, 31 AGO - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.587 test e tamponi sono state riscontrate 655 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 2.231 tamponi molecolari sono ...Isolamento dei positivi, campagna vaccinale e mascherine: il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Radio Capital, ha parlato della situazione legata alla pandemia e delle prospettive ...