Covid: oggi 21.817 casi e 90 morti in Italia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 21.817 i nuovi casi di Covid e 90 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 167.495 con il tasso di positività al 13%. In calo i ricoveri (-336) e le terapie intensive (-13). Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 21.817 i nuovidie 90 iregistrati innelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 167.495 con il tasso di positività al 13%. In calo i ricoveri (-336) e le terapie intensive (-13).

