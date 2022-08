Covid, news. Il bollettino: 8.355 nuovi casi e 60 morti. Tasso positività al 13,3% (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 62.967 tamponi. Terapie intensive invariate mentre salgono i ricoveri (+3). Il ministro della Salute Speranza: "Vorrei che tutti i leader politici dicessero che la campagna di vaccinazione è patrimonio del Paese". Diffuse le linee guida per il nuovo anno scolastico. Ma per la Società di Medicina Ambientale si scarica "la responsabilità dei contagi sui presidi" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 62.967 tamponi. Terapie intensive invariate mentre salgono i ricoveri (+3). Il ministro della Salute Speranza: "Vorrei che tutti i leader politici dicessero che la campagna di vaccinazione è patrimonio del Paese". Diffuse le linee guida per il nuovo anno scolastico. Ma per la Società di Medicina Ambientale si scarica "la responsabilità dei contagi sui presidi"

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - AlbertoBagnai : Vorrei ricordare che qualcuno si è dato da fare in Parlamento per farlo capire: - LaStampa : Morti per Covid, Bassetti e Burioni: “Numeri troppo alti, serve commissione inchiesta” - pleccese : Addio a Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Urss. Il padre della perestroika è morto a 91 anni ??Leggi di più s… - francobortoli1 : RT @LaStampa: La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” -