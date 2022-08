Covid, news. Il bollettino: 31.088 casi e 98 morti. Tasso positività al 14,9% (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 208.996 tamponi. In calo intensive (-3) e ricoveri (-204). Oms: "Verso 250 milioni di casi in Europa da inizio pandemia". Potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesi vaccini aggiornati contro la variante Omicron del virus Sars-CoV-2. L'Ema terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione presentate da Moderna e Pfizer Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 208.996 tamponi. In calo intensive (-3) e ricoveri (-204). Oms: "Verso 250 milioni diin Europa da inizio pandemia". Potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesi vaccini aggiornati contro la variante Omicron del virus Sars-CoV-2. L'Ema terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione presentate da Moderna e Pfizer

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - AlbertoBagnai : Vorrei ricordare che qualcuno si è dato da fare in Parlamento per farlo capire: - LaStampa : Morti per Covid, Bassetti e Burioni: “Numeri troppo alti, serve commissione inchiesta” - pleccese : Addio a Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Urss. Il padre della perestroika è morto a 91 anni ??Leggi di più s… - francobortoli1 : RT @LaStampa: La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” -