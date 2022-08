Covid nel mondo, Oms: “Nei prossimi mesi più ricoveri e morti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Covid nel mondo, “il rischio di varianti ancora più trasmissibili e più pericolose rimane”. E’ il monito lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing periodico con la stampa. “Stiamo assistendo a un gradito calo dei decessi Covid segnalati a livello globale. Tuttavia, con l’avvicinarsi del freddo nell’emisfero settentrionale, è ragionevole aspettarsi un aumento dei ricoveri e dei decessi nei prossimi mesi”. “Nel frattempo – osserva – la copertura vaccinale tra le persone più a rischio rimane troppo bassa, specialmente nei Paesi a basso reddito. Ma anche in quelli ad alto reddito, il 30% degli operatori sanitari e il 20% degli anziani rimangono non vaccinati. Questi gap vaccinali ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) –nel, “il rischio di varianti ancora più trasmissibili e più pericolose rimane”. E’ il monito lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing periodico con la stampa. “Stiamo assistendo a un gradito calo dei decessisegnalati a livello globale. Tuttavia, con l’avvicinarsi del freddo nell’emisfero settentrionale, è ragionevole aspettarsi un aumento deie dei decessi nei”. “Nel frattempo – osserva – la copertura vaccinale tra le persone più a rischio rimane troppo bassa, specialmente nei Paesi a basso reddito. Ma anche in quelli ad alto reddito, il 30% degli operatori sanitari e il 20% degli anziani rimangono non vaccinati. Questi gap vaccinali ...

