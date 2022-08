Covid | le ultime news Bollettino | 21 817 casi e 90 decessi Tasso positività al 13% LIVE

(Di mercoledì 31 agosto 2022) In calo ricoveri ordinari (-336) e terapie intensive (-13). Speranza: "Vaccini aggiornati disponibili a metà settembre". Il ministro della Salute in un'intervista ha parlato anche della possibilità di "voto domiciliare" per i positivi alle prossime elezioni. Intanto le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore la riduzione del periodo di quarantena per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo di isolamento

