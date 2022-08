Covid, le ultime news. Bollettino: 21.817 casi e 90 decessi. Tasso positività al 13%. LIVE (Di mercoledì 31 agosto 2022) In calo ricoveri ordinari (-336) e terapie intensive (-13). Speranza: "Vaccini aggiornati disponibili a metà settembre". Intanto per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5, anzichè gli attuali 7, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo al termine del periodo d'isolamento. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 agosto 2022) In calo ricoveri ordinari (-336) e terapie intensive (-13). Speranza: "Vaccini aggiornati disponibili a metà settembre". Intanto per iche sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5, anzichè gli attuali 7, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo al termine del periodo d'isolamento. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute

