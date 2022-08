Covid, “La riduzione della quarantena ‘puzza di campagna elettorale’, meglio attendere l’apertura delle scuole” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Francamente mi sembra inutile mettere in ballo indicazioni sulla quarantena, in questo momento in cui ci si attende di valutare cosa succederà con la riapertura delle dell’attività generali del Paese“. Notoriamente ‘controcorrente’ rispetto alle affermazioni ed alle ‘teorie’ di molti suoi colleghi, il già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, rispetto ad una alla possibile riduzione della quarantena di quanti positivi al Covid replica che “puzza’ di campagna elettorale’. Tutto quello che sento in questo periodo mi sembra fortemente condizionato“. Galli: “Adottare misure in questo momento di apparente calma, mi sembra molto strumentale” Secondo Massimo Galli infatti, “adottare misure in questo momento di apparente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Francamente mi sembra inutile mettere in ballo indicazioni sulla, in questo momento in cui ci si attende di valutare cosa succederà con la riaperturadell’attività generali del Paese“. Notoriamente ‘controcorrente’ rispetto alle affermazioni ed alle ‘teorie’ di molti suoi colleghi, il già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, rispetto ad una alla possibiledi quanti positivi alreplica che “puzza’ di. Tutto quello che sento in questo periodo mi sembra fortemente condizionato“. Galli: “Adottare misure in questo momento di apparente calma, mi sembra molto strumentale” Secondo Massimo Galli infatti, “adottare misure in questo momento di apparente ...

