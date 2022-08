Covid Italia | quarantena positivi da 7 a 5 giorni con test negativo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) –in, arrivano nuove regole per ial coronavirus. L’isolamento, sulla base dell’andamento dei contagi, passa da 7 a 5, sempre sottoposto all’esito del tampone. Secondo quanto prevede la circolare del ministero della Salute, di “aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso-19”, “per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2, l’isolamento potrà terminare dopo 5, purché venga effettuato un, antigenico o molecolare, che risulti, al termine del periodo d’isolamento”. “In caso dità persistente – si ...

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pubblicato il programma di Fratelli d’Italia: “Abolire il reddito di cittadinanza, commissio… - Adnkronos : #Covid Italia, #Speranza: 'Positivi devono stare a casa, quanti giorni lo sta valutando Css' - info_longo : RT @ilCoperchio: Italia. Pandemia. In questo mese di agosto 2022,fuori dall'emergenza e con oltre l'80% della popolazione vaccinata, più… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Gli stessi politici e ciarlatani che con poche decine di morti avevano chiuso piazze, locali e spiagge, t… -

... quest'anno scolastico, del cosiddetto organico. "Per due anni la scuola ha avuto un organico ... A mancare nel Lazio sarebbero circa 50 presidi, oltre 500 in. .Leggi anche, report: rallentano ancora i ricoveri, Speranza: "Positivi devono stare a casa, quanti giorni lo sta valutando Css"oggi, verso la mini quarantena: ...Elezioni politiche 2022 - Non più solo «Dio, patria e famiglia» - «il più bel manifesto d’amore» a detta di Giorgia Meloni - ma anche ...Sabato sull'isola l'unione civile tra il direttore generale dei Musei e il compagno, l'imprenditore Gianluca De Marchi. Officia il regista, ...