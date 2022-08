Covid in Lombardia | 3 137 nuovi positivi | tasso al 12 | 4% A Bergamo +310 casi

LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - pauloflorenz : @Ela6915 @ElisabettaGall7 @GiorgiaMeloni Si poi hanno messo i malati di Covid nelle RSA in #Lombardia !! - infoitsalute : Covid oggi Lombardia, 3.137 contagi e 6 morti - IlNuovoTorrazzo : Covid. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nei reparti; tasso di positività 12,4% - DiEmergenza : EMERGENZA COVID: la Lombardia diventa zona vermiglia. -

- Sono 3.137 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 agosto 2022 in, secondo i datidell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti per un totale ...Ciò significa che gli infortuni mortali 'non' sono passati dai 171 del primo semestre 2021 ai ... In zona gialla: Sardegna, Piemonte, Lazio, Abruzzo e. In zona bianca: Basilicata, ...MESTRE - Morti sul lavoro in Italia da gennaio a luglio 2022, numeri desolanti: 569 vittime e 81 decessi al mese. “È iniziato il secondo semestre del 2022 e ...(Adnkronos) – Sono 21.817 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...