Covid in Campania, 1.865 nuovi casi e tre morti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.865 i nuovi positivi in Campania, su un totale di 12.024 test effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Campania. Sono tre i deceduti, mentre sono 281 i letti occupati nei reparti ordinari, 13 quelli in terapia intensiva. Intanto si va verso un ulteriore ... Leggi su ilroma (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.865 ipositivi in, su un totale di 12.024 test effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione. Sono tre i deceduti, mentre sono 281 i letti occupati nei reparti ordinari, 13 quelli in terapia intensiva. Intanto si va verso un ulteriore ...

