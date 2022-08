Covid-19 positivi a casa. Per elezioni c’è voto domiciliare (Di mercoledì 31 agosto 2022) caption id="attachment 286429" align="alignleft" width="150" Roberto Speranza/captionSulla quarantena dei positivi al Covid "c'è un parere del Consiglio superiore di sanità che è in arrivo e appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo è che se una persona è positiva, sintomi o non sintomi, deve restare a casa, per evitare che il contagio possa diffondersi, questa è l'indicazione molto netta e chiara". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.E in vista delle elezioni del 25 settembre Speranza ha ricordato che "se una persona è positiva c'è la possibilità del voto domiciliare, come è stato fatto nelle recenti amministrative a Roma, Bologna, Milano, Napoli e Torino e come si fa con le persone che per ragioni di infermità non possono votare". Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) caption id="attachment 286429" align="alignleft" width="150" Roberto Speranza/captionSulla quarantena deial"c'è un parere del Consiglio superiore di sanità che è in arrivo e appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo è che se una persona è positiva, sintomi o non sintomi, deve restare a, per evitare che il contagio possa diffondersi, questa è l'indicazione molto netta e chiara". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.E in vista delledel 25 settembre Speranza ha ricordato che "se una persona è positiva c'è la possibilità del, come è stato fatto nelle recenti amministrative a Roma, Bologna, Milano, Napoli e Torino e come si fa con le persone che per ragioni di infermità non possono votare".

Agenzia_Ansa : Gli alunni positivi al Covid non possono seguire le lezioni in DAD: 'La normativa speciale cessa i propri effetti c… - lacittanews : Cosa pensa Bassetti sulla riduzione della quarantena: 'Ci sono paesi come Israele che hanno da un anno l'isolamento… - MonopoliTimes : Covid, altre 4 vittime e 1114 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Puglia - ottopagine : Covid-19 in Campania: 1.865 i nuovi positivi - BabboleoNews : La #quarantena per i positivi al #Covid sarà portata a 5 giorni anche in Italia. La soddisfazione del responsabile… -