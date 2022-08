Cosa c'entra LeBron James con il Milan, che ha appena cambiato proprietà (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se volessimo fare un titolone a effetto potremmo dire che «LeBron James compra il Milan». No, non è esattamente così, ma il legame tra il campione di basket NBA e il Milan c'è eccome. Per spiegarlo serve prima chiarire il contesto, ovvero il passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird Group, appena diventato ufficiale. Tra i finanziatori che hanno permesso a Gerry Cardinale di diventare il nuovo proprietario, affiancando RedBird nell'investimento da 1,2 miliardi di euro, ci sono (come riportato dal Financial Times) anche la squadra di baseball dei New York Yankees e Main Street Advisor, fondo di investimento con sede a Los Angeles che annovera tra i suoi investitori proprio LeBron James, ma anche il produttore musicale ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se volessimo fare un titolone a effetto potremmo dire che «compra il». No, non è esattamente così, ma il legame tra il campione di basket NBA e ilc'è eccome. Per spiegarlo serve prima chiarire il contesto, ovvero il passaggio dideldal fondo Elliott a RedBird Group,diventato ufficiale. Tra i finanziatori che hanno permesso a Gerry Cardinale di diventare il nuovo proprietario, affiancando RedBird nell'investimento da 1,2 miliardi di euro, ci sono (come riportato dal Financial Times) anche la squadra di baseball dei New York Yankees e Main Street Advisor, fondo di investimento con sede a Los Angeles che annovera tra i suoi investitori proprio, ma anche il produttore musicale ...

