CorSport: Napoli-Lecce, Raspadori titolare, Politano al posto di Lozano, ballottaggio Elmas-Kvara (Di mercoledì 31 agosto 2022) Napoli-Lecce sarà con ogni probabilità la partita di debutto di Giacomo Raspadori come titolare. Spalletti è orientato al turnover. Il Corriere dello Sport dà la probabile formazione per la partita di questa sera. Si passa al 4-2-3-1. “Dopo il buon impatto con la Fiorentina, insomma, oggi dovrebbe esibirsi dal primo minuto: alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1, modulo di riferimento della stagione precedente che però nelle prime tre del campionato è stato utilizzato soltanto in corsa, partendo dal 4-3-3. Raspadori, per la precisione, dovrebbe prendere il posto di Zielinski, finora sempre titolare e sistematicamente mezzala sinistra”. Non sarà solo Jack la novità. “Anche Politano è candidato a giocare dall’inizio al posto di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022)sarà con ogni probabilità la partita di debutto di Giacomocome. Spalletti è orientato al turnover. Il Corriere dello Sport dà la probabile formazione per la partita di questa sera. Si passa al 4-2-3-1. “Dopo il buon impatto con la Fiorentina, insomma, oggi dovrebbe esibirsi dal primo minuto: alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1, modulo di riferimento della stagione precedente che però nelle prime tre del campionato è stato utilizzato soltanto in corsa, partendo dal 4-3-3., per la precisione, dovrebbe prendere ildi Zielinski, finora sempree sistematicamente mezzala sinistra”. Non sarà solo Jack la novità. “Ancheè candidato a giocare dall’inizio aldi ...

Paolo_Bargiggia : Napoli, CorSport: “Spalletti cambia faccia, è Luciorivoluzione” - napolista : CorSport: #NapoliLecce, Raspadori titolare, Politano al posto di Lozano, ballottaggio Elmas-Kvara Spalletti utiliz… - napolista : Napoli, sondaggio del Lilla per #Ounas L’attaccante del Napoli, escluso dai convocati per il Lecce, potrebbe parti… - napolista : CorSport: l’intesa tra #Navas e il Psg sulla buonuscita è ancora in alto mare Il portiere vuole almeno 9 dei 18 mi… -