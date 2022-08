Corriere dello Sport – Fabian Ruiz è del Psg

(Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 01:29:29 Il CdS: Adesso è ufficiale,è un nuovo giocatore del Psg. Questo il comunicato ufficiale del club partenopeo tramite i social: “La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo dial Paris Saint Germain”. Psg, il comunicato suOvviamente è arrivato anche il comunicato ufficiale del club campione di Francia in carica: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio diper le prossime cinque stagioni. Il centrocampista spagnolo si è legato al club parigino fino al 30 giugno 2027”. Una grande perdita a centrocampo per Spalletti e per il Napoli. La squadra partenopea ha ceduto tanti giocatori importanti in questa sessione di mercato: dopo Insigne, Koulibaly e Mertens ...

pietroraffa : Il quirinalista Breda spiega sul Corriere che la dichiarazione di #Meloni ha suscitato 'stupore' sul Colle. Fonti d… - tuttoatalanta : PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: 'Gosens va al Bayer, in arrivo Sosa a sinistra' - JohnTuld1 : @Jo_fer7 @LaBombetta76 @EmiliaUA @OrtigiaP @borghi_claudio @madforfree @barbarab1974 @LucioMalan @lucabattanta… - LPincia : RT @franzbecchi: Nelle righe del @Corriere l'ex membro del CTS Sergio Abrignani afferma falsamente che 'non c'è stato alcun evento avverso… - ArezzoInAzione : RT @alanfriedmanit: Le dichiarazioni arroganti di Meloni suscitano «stupore» al Quirinale, da dove si fa notare che è una prerogativa del c… -

Corriere dello Sport

ROMA - Quando ha richiamato in panchina Paulo Dybala , autore di una doppietta contro il Monza, le telecamere hanno ripreso una chiacchierata tra i due. Terminata con un sorriso. "Cosa ci siamo detti ...Nove reti fatte e sei punti in due partite. Il Napoli quest'anno in campionato è partito così ma poi, al Franchi contro la Fiorentina , Osimhen e compagni si sono dovuti accontentare0 - 0 interrompendo quello che sembrava un avvio formidabile. Adesso, nel primo turno infrasettimanale di questa stagione, gli azzurri trovano il Lecce che, dopo i ko contro Inter e Sassuolo , ... Kezman esclusivo: “Milinkovic resta alla Lazio… salvo sorprese” Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp non si aspetta altri risultati come il clamoroso 9-0 rifilato al Bournemouth pochi giorni fa.Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...