Coronavirus, 90 morti e 21.817 nuovi contagi in 24 ore: Tasso di positività al 13%

Il bollettino del 31 agosto 2022

Sono 90 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 98). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 175.595. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +21.817 positivi. Sono 645.933 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 21.867.757 i casi totali dall'inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali

In 5.091 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d'Italia. Sono invece 213 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 17 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 640.629 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.046.229.

