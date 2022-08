Convocati Bologna: prima chiamata per Zirkzee (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stato reso noto l’elenco dei Convocati del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic per la sfida alla Salernitana di domani. Queste... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stato reso noto l’elenco deidel tecnico delSinisa Mihajlovic per la sfida alla Salernitana di domani. Queste...

OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Bologna - Salernitana ?? #BolognaSalernitana #macteanimo - Salernitana_ARG : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Bologna - Salernitana ?? #BolognaSalernitana #macteanimo - Claudio_apl : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Bologna - Salernitana ?? #BolognaSalernitana #macteanimo - SolosalernoIt : Bologna, i convocati anti-Salernitana: rientra Orsolini, prima per Moro e Zirkzee - Solo Salerno - Luxgraph : Salernitana, i 23 convocati per il Bologna: Bohinen e Ribery out -