Conferenza stampa Mihajlovic: «Salernitana pericolosa. Per noi tanto lavoro da fare» (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato in Conferenza stampa in vista della Salernitana Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana. Salernitana – «Arriva una Salernitana molto diversa dall’anno scorso. Oggi è una squadra che gioca molto di più la palla e arriva in fiducia e con tanti tifosi al seguito. Proveranno a metterci in difficoltà ma noi proveremo a vincere. Le prossime due partite credo siano alla nostra portata e cercheremo di fare il massimo di punti possibile. Condizione fisica? Non vedo un deficit, col Milan siamo stati inferiori sui lunghi scatti, con il Verona siamo stati superiori noi». ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’allenatore del Bolognaha parlato inin vista dellaSinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inalla vigilia della partita contro la– «Arriva unamolto diversa dall’anno scorso. Oggi è una squadra che gioca molto di più la palla e arriva in fiducia e con tanti tifosi al seguito. Proveranno a metterci in difficoltà ma noi proveremo a vincere. Le prossime due partite credo siano alla nostra portata e cercheremo diil massimo di punti possibile. Condizione fisica? Non vedo un deficit, col Milan siamo stati inferiori sui lunghi scatti, con il Verona siamo stati superiori noi». ...

