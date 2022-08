Concorso Agenzia Dogane 980 posti, come fare domanda? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo molte settimane di attesa, finalmente nella giornata di ieri sono stati pubblicati i due bandi del Concorso Agenzia Dogane per la copertura di 980 posti rivolti sia ai candidati diplomati, sia agli aspiranti partecipanti in possesso di laurea almeno triennale. Le 980 unità di personale che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha intenzione di assumere con contratti a tempo pieno e indeterminato sono distribuite come segue per area professionale: 340 unità di III area F1 (per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Ciascun candidato potrà presentare la domanda di partecipazione per un unico codice di Concorso, presso una sola delle strutture elencate nel bando (Regione/Comune/Strutture centrali) è avrà tempo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo molte settimane di attesa, finalmente nella giornata di ieri sono stati pubblicati i due bandi delper la copertura di 980rivolti sia ai candidati diplomati, sia agli aspiranti partecipanti in possesso di laurea almeno triennale. Le 980 unità di personale che l’dellee dei Monopoli ha intenzione di assumere con contratti a tempo pieno e indeterminato sono distribuitesegue per area professionale: 340 unità di III area F1 (per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Ciascun candidato potrà presentare ladi partecipazione per un unico codice di, presso una sola delle strutture elencate nel bando (Regione/Comune/Strutture centrali) è avrà tempo ...

