Commissione d’inchiesta Covid | Crisanti | “Potrà essere fatta solo alla luce degli elementi che emergeranno dall’inchiesta di Bergamo”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – Unaparlamentaresulla gestione dele sui morti che il Paese ha avuto per il virus. E’ quanto proposto da Giorgia Meloni, leader di Fdi. Una prospettiva che divide: c’è chi è scettico sull’utilità e chi invece la invoca come necessaria per chiarire eventuali responsabilità. Per il virologo Andrea“unasoltantochedi, che ha accumulato una quantità di documenti tali che penso pocoaggiungere una”, spiega all’Adnkronos ...