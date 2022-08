“Come il 1985”. La crisi economica sta devastando l'Italia: il dato drammatico (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovo balzo dell'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente). L'accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +39,8% a +41,6%; i prezzi dei beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9%), e dall'altra a quelli dei beni alimentaria lavorati (da +9,5% a +10,5%) e dei beni durevoli (da +3,3% a +3,9%). Registrano, invece, un rallentamento i prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +8,9% a +8,4%). ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovo balzo dell'inflazione in. Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente). L'accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +39,8% a +41,6%; i prezzi dei beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9%), e dall'altra a quelli dei beni alimentaria lavorati (da +9,5% a +10,5%) e dei beni durevoli (da +3,3% a +3,9%). Registrano, invece, un rallentamento i prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +8,9% a +8,4%). ...

FBiasin : E comunque prendere #Bremer per farlo giocare in una difesa a 4 è come comprare una bottiglia di Sassicaia del 1985… - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: 'Mia Martini Era una donna complessa, sicuramente.Nel film non ci sono le cattiverie che hanno avvelenato la vita di Mimì.Era… - Rc95_inv : 'Mia Martini Era una donna complessa, sicuramente.Nel film non ci sono le cattiverie che hanno avvelenato la vita d… - nickjerseyboy : @Springsteenday non mi piace come Bruce cantava Thunder road durante il Reunion Tour : voce nasale, sembrava avesse… - AnnaScorza : RT @lastoriadioggi: Salì al potere nel 1985 e mise in atto alcuni riforme rimaste nella storia, come la perestrojka e la glasnost. Con la p… -

Russia. Mikhail Gorbaciov e il suo rapporto con la Svizzera. ... nel 1985, che si tenuto l'incontro chiave con il presidente americano Ronald Reagan. Questa riunione, durante la quale le due superpotenze hanno discusso del disarmo nucleare, considerata come una ... Gorbaciov è ricordato molto diversamente in Occidente e in Russia Martedì sera è morto Michail Gorbaciov, che fu leader dell'Unione Sovietica dal 1985 alla sua dissoluzione nel 1991 e artefice di una serie di politiche di apertura che da un lato ...stimato come un ... Il Sole 24 ORE ... nel, che si tenuto l'incontro chiave con il presidente americano Ronald Reagan. Questa riunione, durante la quale le due superpotenze hanno discusso del disarmo nucleare, consideratauna ...Martedì sera è morto Michail Gorbaciov, che fu leader dell'Unione Sovietica dalalla sua dissoluzione nel 1991 e artefice di una serie di politiche di apertura che da un lato ...stimatoun ... Borsa, l’Europa positiva aspetta l’inflazione. Riparte al rialzo il prezzo del gas