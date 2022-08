“Come fermare il Napoli”, la spiegazione di Baroni a DAZN! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel post-partita interviene ai microfoni l’allenatore del Lecce, Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni: Voglia di non accontentarsi e sentirsi grandi?“Noi siamo una squadra molto giovane, la più giovane, non c’è stato molto tempo per preparare questa gara. Ho scelto di fare molti cambi perché la nostra squadra deve giocare con ritmo. Ho un gruppo giovane, devono andare con personalità e coraggio. I primi minuti abbiamo fatto un po’ fatica, ma poi la squadra si è liberata finché hanno tenuto le energie. Non dimentichiamo che avevamo Pezzella alla prima partita: Giuseppe veniva da un periodo fuori rosa e da un infortunio. Non abbiamo molto tempo per lavorare, devono trovare la condizione giocando.” La punizione di Zieli?ski ricorda il gol di Lukaku?“No, è che eravamo mal posizionati, non è facile comunicare in quelle situazioni. I ragazzi devono imparare ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel post-partita interviene ai microfoni l’allenatore del Lecce, Marco. Di seguito le sue dichiarazioni: Voglia di non accontentarsi e sentirsi grandi?“Noi siamo una squadra molto giovane, la più giovane, non c’è stato molto tempo per preparare questa gara. Ho scelto di fare molti cambi perché la nostra squadra deve giocare con ritmo. Ho un gruppo giovane, devono andare con personalità e coraggio. I primi minuti abbiamo fatto un po’ fatica, ma poi la squadra si è liberata finché hanno tenuto le energie. Non dimentichiamo che avevamo Pezzella alla prima partita: Giuseppe veniva da un periodo fuori rosa e da un infortunio. Non abbiamo molto tempo per lavorare, devono trovare la condizione giocando.” La punizione di Zieli?ski ricorda il gol di Lukaku?“No, è che eravamo mal posizionati, non è facile comunicare in quelle situazioni. I ragazzi devono imparare ...

m87650633 : @OrNella645587 @dukana2 praticamente è lo stato che ci deruba come possono fermare la speculazione?Enrico Mattei si rivolta nella tomba - falitalia : Questo metodo purtroppo proviene dalla scuola, che come disse #PieroAngela 'insegna le scienze ma non il metodo sci… - LucaPinotti_Mi : @Controcorrentv È una certezza. Non sanno più come fermare Giorgia Meloni e ci provano con l'aborto. Ma nessuno ha… - ArcaduAngelo : RT @gianppaolo: non sanno più come fermare le cellule che producono la Spike - gianppaolo : non sanno più come fermare le cellule che producono la Spike -