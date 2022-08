Colpita da un chicco di grandine gigante: muore bimba di 20 mesi. Le immagini della tempesta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il maltempo miete una vittima in Spagna: un enorme chicco di grandine del diametro di 10 cm ha colpito una bambina di 20 mesi nella località catalana di Las Bisbal d’Empordà. La bambina è deceduta nella mattinata di mercoledì 31 agosto in ospedale per un grave trauma cranico. La notizia viene riportata da Murcia Today che cita il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda nella regione di Girona, in Catalogna, dove la bambina si trovava insieme ai genitori quando si è verificata la grandinata. Stando a quanto riferito dai media catalani e dall’amministrazione locale, dopo essere stata Colpita alla testa la bimba di 20 mesi è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Nonostante gli sforzi dei medici, la piccola è deceduta durante la notte. La dinamica dell’incidente sarà ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il maltempo miete una vittima in Spagna: un enormedidel diametro di 10 cm ha colpito una bambina di 20nella località catalana di Las Bisbal d’Empordà. La bambina è deceduta nella mattinata di mercoledì 31 agosto in ospedale per un grave trauma cranico. La notizia viene riportata da Murcia Today che cita il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda nella regione di Girona, in Catalogna, dove la bambina si trovava insieme ai genitori quando si è verificata la grandinata. Stando a quanto riferito dai media catalani e dall’amministrazione locale, dopo essere stataalla testa ladi 20è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Nonostante gli sforzi dei medici, la piccola è deceduta durante la notte. La dinamica dell’incidente sarà ...

