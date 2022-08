Cina, milioni di persone tornano in lockdown. Capital economics: “Focolai Covid in 41 città che producono il 41% del pil” (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Cina ha messo di nuovo milioni di persone in lockdown per contenere gli ultimi Focolai di Covid 19, colpendo città industriali come Shenzhen, Guangzhou, Dalian, Chengdu e Shijiazhuang. La politica della ‘tolleranza zero’ al Covid, sostenuta ad oltranza dal presidente Xi Jinping ha contribuito a frenare l’economia. Secondo Capital economics in questo momento ci sono Focolai in 41 città, responsabili del 32% del Pil cinese: il numero più alto da aprile. “Per ora l’impatto appare modesto, ma la minaccia di dannosi lockdown sta crescendo”, ha commentato al Guardian Julian Evans-Pritchard, economista della società di consulenza. “E anche se fossero evitati, ci aspettiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Laha messo di nuovodiinper contenere gli ultimidi19, colpendoindustriali come Shenzhen, Guangzhou, Dalian, Chengdu e Shijiazhuang. La politica della ‘tolleranza zero’ al, sostenuta ad oltranza dal presidente Xi Jinping ha contribuito a frenare l’economia. Secondoin questo momento ci sonoin 41, responsabili del 32% del Pil cinese: il numero più alto da aprile. “Per ora l’impatto appare modesto, ma la minaccia di dannosista crescendo”, ha commentato al Guardian Julian Evans-Pritchard, economista della società di consulenza. “E anche se fossero evitati, ci aspettiamo ...

