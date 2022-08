Chiofalo rompe il silenzio: "Pensavo di rimanere invalido" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo giorni di assenza dai social, il personal trainer romano è tornato per raccontare del ricovero in ospedale avvenuto la scorsa settimana in seguito a una momentanea paralisi della gamba destra Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo giorni di assenza dai social, il personal trainer romano è tornato per raccontare del ricovero in ospedale avvenuto la scorsa settimana in seguito a una momentanea paralisi della gamba destra

