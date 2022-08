(Di mercoledì 31 agosto 2022) Non chiamatele «chiesine di montagna», «architetture rurali» o «arte popolare»: è in questi luoghi, lontani dalle vie battute dal turismo accelerato, che si è mantenuto vivo ilvero. Tornare a conoscerlo è il primo passo per comprenderne il loro valore

«Chiese Aperte» in Val Brembana: ritrovare il nostro paesaggio culturale Non chiamatele «chiesine di montagna», «architetture rurali» o «arte popolare»: è in questi luoghi, lontani dalle vie battute dal turismo accelerato, che si è mantenuto vivo il nostro vero paesaggio c ...