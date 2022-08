Chi sono Maria Cristina, Francesca e Michele, i figli di Rosa Russo Iervolino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rosa Russo Iervolino è una delle più importanti donne della politica italiana, originaria di Napoli dove ha ricoperto la carica di Sindaco per ben dieci anni. Parlamentare e Ministra, la Iervolino è una vera donna dei record: è stata la prima a guidare il Ministero dell’Interno e ancora la prima a diventare Sindaco del capoluogo campano, l’unica finora. Una vita dedicata all’impegno per il proprio Paese, ma non solo: Rosa Russo Iervolino ha costruito una bella famiglia con il marito Vincenzo Russo, matrimonio dal quale sono nati i tre figli Maria Cristina, Francesca e Michele. Rosa Russo Iervolino, una ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 agosto 2022)è una delle più importanti donne della politica italiana, originaria di Napoli dove ha ricoperto la carica di Sindaco per ben dieci anni. Parlamentare e Ministra, laè una vera donna dei record: è stata la prima a guidare il Ministero dell’Interno e ancora la prima a diventare Sindaco del capoluogo campano, l’unica finora. Una vita dedicata all’impegno per il proprio Paese, ma non solo:ha costruito una bella famiglia con il marito Vincenzo, matrimonio dal qualenati i tre, una ...

rulajebreal : Secondo Arendt, studiosa di fascismo, il segnale distintivo della deriva autoritaria di un popolo consiste nel non… - marattin : A destra slogan confusi o addirittura falsi. A sinistra parole vaghe e poco chiare, perché vi sono idee troppo dive… - AlexBazzaro : La Pravda era un giornale di partito che faceva propaganda, Repubblica è oltre. Sono arrivati a pubblicare le loro… - EuclideGmail : RT @marcoracca: 12 milioni di'no vax' (per semplificare) sono circa il 37% dei voti totali. Il problema non è che i partiti antisistema sia… - nandocrisafi2 : RT @gladiatoremassi: I #Sondaggi che vediamo in TV vengono commissionati da chi usa milioni di soldi pubblici per orientare quell'elettora… -