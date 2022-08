Chi ha aggredito la Gimondi non merita di fare il dirigente del ciclismo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Tuitty11 : RT @ilgiornale: Secondo gli inquirenti, Davide Ferrerio sarebbe stato aggredito a #Crotone per un tragico scambio di persona: l'aggressore… - Cecco1791 : RT @Agos71660975: @ale_dibattista Sei stato una delusione, non si puo rifiutare un aiuto a chi è aggredito, Come sempre dalla parte sbagli… - Mimmo696969 : @Lollobast Preferisci un po' di freddo e aiutare chi a due passi da casa nostra è stato aggredito gli è stata rasa… - Mauro51527007 : @Lollobast La domanda è mal posta: quella corretta è 'cosa' ha deciso, non 'chi'. La risposta alla domanda così cor… - tiramolla2005 : Fantastico! Ecco chi dono i due gentiluomini che hanno aggredito #Spalletti Uno è un virgulto 70enne ?? che non ha… -