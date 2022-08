"Chi è il candidato premier del Pd". Sorgi inchioda Provenzano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la puntata di In Onda Su La7 è scontro tra Marcello Sorgi e il sottosegretario Pd Giuseppe Provenzano sulla candidatura del futuro premier nel Pd. Durante la puntata, tutti i presenti hanno incalzato il sottosegretario chiedendo se Letta fosse il candidato premier per i dem. Inoltre Telese ha sottolineato che Draghi sarebbe la scelta di Renzi e Calenda. Ma il Pd vorrebbe Draghi premier? Chi è il candidato del Pd? #inonda "Lei ce lo vede Draghi mettersi nelle mani di Renzi e Calenda?" Peppe Provenzano a In Onda https://t.co/U6JeT7v2dY — La7 (@La7tv) August 31, 2022 "Provo a rispondere" ha detto Provenzano che in evidente difficoltà ha fatto un lungo giro di parole elogiando Enrico Letta. "Non esiste una forza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la puntata di In Onda Su La7 è scontro tra Marcelloe il sottosegretario Pd Giuseppesulla candidatura del futuronel Pd. Durante la puntata, tutti i presenti hanno incalzato il sottosegretario chiedendo se Letta fosse ilper i dem. Inoltre Telese ha sottolineato che Draghi sarebbe la scelta di Renzi e Calenda. Ma il Pd vorrebbe Draghi? Chi è ildel Pd? #inonda "Lei ce lo vede Draghi mettersi nelle mani di Renzi e Calenda?" Peppea In Onda https://t.co/U6JeT7v2dY — La7 (@La7tv) August 31, 2022 "Provo a rispondere" ha dettoche in evidente difficoltà ha fatto un lungo giro di parole elogiando Enrico Letta. "Non esiste una forza ...

