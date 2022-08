Chi è Angelo Viro | candidato alla Camera con il MAIE per la ripartizione Nord e Centro America

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Roma, 31/8/22) - Il Vicepresidente delcorre per un seggionella circoscrizione estero perSettentrionale e Centrale Roma, 31 Agosto 2022. “Nel 1977 partì dall'Italia per dirigermi in Repubblica Dominicana per fare un lavoretto di tre mesi, con me avevo soltanto un diploma da ragioniere e una grande dedizione. Lì conobbi un tecnico della Olivetti checonclusione di questa esperienza lavorativa mi disse, quando stavo per rientrare in Italia: sei sicuro di voler rientrare in Italia? In questi Paese emergenti c'è bisogno di gente come te.” Comincia così la storia personale di, ildelper la circoscrizione estera ...