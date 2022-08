Chelsea, Tuchel: «Non siamo abbastanza forti per queste trasferte» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole di Tuchel dopo la sconfitta del Chelsea contro il Southampton: «Non siamo abbastanza forti per vincere queste trasferte» Il Chelsea ha perso ieri sera nella trasferta contro il Southampton per 2-1. A segno Sterling per i Blues e Lavia e Armstrong per i Saints. Di seguito le parole di Tuchel. «Non siamo abbastanza forti per vincere queste trasferte. Era la stessa storia a Leeds. Ci hanno fatto perdere l’equilibrio in due minuti e non abbiamo trovato risposte. Eravamo sbilanciati. siamo stati fortunati a non subire il terzo gol all’inizio del secondo tempo. Non siamo stati abbastanza ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole didopo la sconfitta delcontro il Southampton: «Nonper vincere» Ilha perso ieri sera nella trasferta contro il Southampton per 2-1. A segno Sterling per i Blues e Lavia e Armstrong per i Saints. Di seguito le parole di. «Nonper vincere. Era la stessa storia a Leeds. Ci hanno fatto perdere l’equilibrio in due minuti e non abbiamo trovato risposte. Eravamo sbilanciati.stati fortunati a non subire il terzo gol all’inizio del secondo tempo. Nonstati...

