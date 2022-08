Chelsea, Daily Mail: possibile accordo con il Lipsia per Gvardiol (Di mercoledì 31 agosto 2022) Potrebbero non essere finite le spese estive del Chelsea, che secondo il Daily Mail sarebbe vicino ad un accordo con il RB Lipsia per il difensore Josko Gvardiol, classe 2022. Si parla di una cifra intorno agli 87 milioni di euro per il club londinese, che lascerebbe il calciatore in prestito alla squadra tedesca per un’altra stagione. A tal proposito, l’amministratore delegato del Lipsia, Oliver Mintzlaff, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Deutschland: “Posso confermare che Josko giocherà con noi in questa stagione e molto probabilmente anche nella stagione 2023/2024”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Potrebbero non essere finite le spese estive del, che secondo ilsarebbe vicino ad uncon il RBper il difensore Josko, classe 2022. Si parla di una cifra intorno agli 87 milioni di euro per il club londinese, che lascerebbe il calciatore in prestito alla squadra tedesca per un’altra stagione. A tal proposito, l’amministratore delegato del, Oliver Mintzlaff, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Deutschland: “Posso confermare che Josko giocherà con noi in questa stagione e molto probabilmente anche nella stagione 2023/2024”. SportFace.

