Chelsea, altro acquisto milionario per Tuchel: preso Fofana dal Leicester per 82 milioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Chelsea, a poche ore dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, ha staccato un altro oneroso assegno per assicurarsi Wesley Fofana. Il difensore ventunenne, che non ha ancora debuttato con la nazionale francese maggiore, arriva dal Leicester per una cifra intorno agli 82 milioni di euro, come annunciato dai Blues: “Uno dei giovani giocatori più quotati della Premier League arriva per rinforzare la difesa di Thomas Tuchel”. Per il Chelsea si tratta del terzo importante acquisto stagionale, soprattutto dal punto di vista economico, dopo quelli di Marc Cucurella e Raheem Sterling, rispettivamente prelevati dal Brighton per 70 milioni e da Manchester City per 56 milioni. A questi bisogna aggiungere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il, a poche ore dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, ha staccato unoneroso assegno per assicurarsi Wesley. Il difensore ventunenne, che non ha ancora debuttato con la nazionale francese maggiore, arriva dalper una cifra intorno agli 82di euro, come annunciato dai Blues: “Uno dei giovani giocatori più quotati della Premier League arriva per rinforzare la difesa di Thomas”. Per ilsi tratta del terzo importantestagionale, soprattutto dal punto di vista economico, dopo quelli di Marc Cucurella e Raheem Sterling, rispettivamente prelevati dal Brighton per 70e da Manchester City per 56. A questi bisogna aggiungere ...

CalcioPillole : In ottica mercato estero a fare da padrone è il Chelsea. Chiuso un altro colpo importante: Wesley #Fofana dal… - sportface2016 : #Chelsea, altro acquisto milionario per #Tuchel: preso #Fofana dal #Leicester per 82 milioni - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Chelsea, altro maxi investimento in difesa: più di 80 milioni per Fofana - CPier78 : @SaverioTolomeo @Andrea_DiCarlo @Fsociety_93 I tifosi del Fulham sono incazzati proprio per questo.. il Fulham non… - MilanPress_it : Altro passo falso per il #Chelsea, avversario del #Milan in #ChampionsLeague?? -