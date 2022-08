Cessione Milan, firamto il closing: c’è il comunicato UFFICIALE (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cessione Milan, firmato il closing con RedBird: arriva il comunicato UFFICIALE del club rossonero con tutti i dettagli Il Milan passa nelle mani di RedBird, come comunicato dallo stesso club tramite i propri canali. IL comunicato – «RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio Milan (“AC Milan”, “Milan” o il “Club”) per 1,2 miliardi di euro. Da 123 anni il Milan è sinonimo di calcio ai massimi livelli. Dalla sua fondazione nel 1899, il Milan si è laureato 19 volte Campione d’Italia e ha vinto 7 Coppe dei Campioni/Champions League, 7 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe Europee, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022), firmato ilcon RedBird: arriva ildel club rossonero con tutti i dettagli Ilpassa nelle mani di RedBird, comedallo stesso club tramite i propri canali. IL– «RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio(“AC”, “” o il “Club”) per 1,2 miliardi di euro. Da 123 anni ilè sinonimo di calcio ai massimi livelli. Dalla sua fondazione nel 1899, ilsi è laureato 19 volte Campione d’Italia e ha vinto 7 Coppe dei Campioni/Champions League, 7 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe Europee, ...

