Cessione Milan, Di Marzio: ”Gazidis, niente rinnovo del contratto” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il nuovo Milan di RedBird, la cui era comincerà dopo l'annuncio del closing, potrebbe privarsi di Ivan Gazidis. Ecco chi potrebbe arrivare Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il nuovodi RedBird, la cui era comincerà dopo l'annuncio del closing, potrebbe privarsi di Ivan. Ecco chi potrebbe arrivare

marcoconterio : ?????? ???? Il #Milan prosegue la ricerca del centrocampista. Torna in auge Ibrahima Sissoko del @RCSA #Strasburgo che… - Milannews24_com : Ufficiale il closing #RedBird - #Milan - Milannews24_com : Cessione Milan: in bilico il futuro di Gazidis, rescissione a novembre? - S_Galimberti : Il #Milan a #Redbird, firmato il closing. Tra gli investitori i New York Yankees e LeBron James… - fabrizio_cerri : RT @Insider1899: A molti di voi ho fatto una promessa: se #Ziyech non sarà a Milanello il 31/08 MI DISATTIVO (ho le mie certezze). Detto q… -