Cecchi Paone pazzo per il giovane fidanzato Simone: «Non nascondo niente» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gossip di fine estate si fa interessante con lo scoop riportato dal settimanale Chi. Alessandro Cecchi Paone è stato paparazzato con il suo nuovo fidanzato. Chi è? Si tratta di un giovane 26enne che si chiama Simone. Il ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo. Con il divulgatore scientifico ha iniziato una storia d'amore di recente e tutto fa presupporre che la relazione sia iniziata alla grande. Le foto della loro passione riportati sulla rivista diretta da Alfonso Signorini ne sono una conferma. Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone sono stati sorpresi in atteggiamenti di fuoco in barca, nelle acque della Costiera Amalfitana, dove il giornalista ama rifugiarsi per ritagliarsi qualche giorno di sano ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gossip di fine estate si fa interessante con lo scoop riportato dal settimanale Chi. Alessandroè stato paparazzato con il suo nuovo. Chi è? Si tratta di un26enne che si chiama. Il ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo. Con il divulgatore scientifico ha iniziato una storia d'amore di recente e tutto fa presupporre che la relazione sia iniziata alla grande. Le foto della loro passione riportati sulla rivista diretta da Alfonso Signorini ne sono una conferma. Alessandroe ilsono stati sorpresi in atteggiamenti di fuoco in barca, nelle acque della Costiera Amalfitana, dove il giornalista ama rifugiarsi per ritagliarsi qualche giorno di sano ...

_contrariato : RT @boni_castellane: Klaus Davi e Cecchi Paone che spiegano alla gente come vivere credo sia il punto più basso toccato dall'Occidente. - ViandanteF : RT @boni_castellane: Klaus Davi e Cecchi Paone che spiegano alla gente come vivere credo sia il punto più basso toccato dall'Occidente. - charliecarla : RT @boni_castellane: Klaus Davi e Cecchi Paone che spiegano alla gente come vivere credo sia il punto più basso toccato dall'Occidente. - UgoCutilliPhoto : RT @boni_castellane: Klaus Davi e Cecchi Paone che spiegano alla gente come vivere credo sia il punto più basso toccato dall'Occidente. - adrianobusolin : RT @boni_castellane: Klaus Davi e Cecchi Paone che spiegano alla gente come vivere credo sia il punto più basso toccato dall'Occidente. -