C'è mamma Ilary Blasi con Isabel per il suo primo giorno di scuola, Totti non pervenuto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non cambiano le dinamiche in famiglia Blasi, almeno per quello che sta succedendo nelle ultime settimane. Ilary continua a essere molto attiva sui social, postando le foto della sua estate, i momenti con gli amici e quelli in famiglia, come a voler dimostrare di non aver nulla da nascondere. Francesco Totti ha invece preferito il silenzio social ma a parlare per lui ci sono le riviste di cronaca rosa: gli avvistamenti sotto casa di Noemi Bocchi, la richiesta all'avvocatessa Bernardini de Pace di seguire il divorzio. Insomma due mondi opposti. E oggi Ilary Blasi ha scelto di mostrare un altro pezzetto della sua vita e della vita della sua famiglia. Per la piccola Isabel infatti, è un giorno importantissimo. Oggi 31 agosto, primo giorno ...

