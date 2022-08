Casasco candidato per il Centrodestra | Lascio la presidenza di Confapi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il presidente di, Maurizio, ribadisce – nel corso della Giunta nazionale – la sua intenzione di lasciare il vertice della Confederazione, benché lo statuto ne preveda la possibile continuazione, in seguito alla sua candidatura (nella coalizione di) alle prossime elezioni politiche. La Giunta, si legge in una nota “ha espresso la massima stima e unanime apprezzamento per l’operato, la passione e l’impegno profusi dain questi ultimi dieci anni a favore della confederazione e più in generale nel portare avanti le istanze e i bisogni della piccola e media industria privata italiana”.resterà in carica per accompagnarealla prossima elezione del nuovo presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.