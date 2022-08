Carta del docente 500 euro, entro oggi vanno spese le somme residue del 2020/21. Cosa si può acquistare (Di mercoledì 31 agosto 2022) oggi 31 agosto, è l'ultimo giorno per poter spendere eventuali somme residue del 2020/21 della Carta del docente, bonus di 500 euro. Il bonus dell’anno scolastico 2021/22 rimane invece spendibile fino al 31 agosto 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022)31 agosto, è l'ultimo giorno per poter spendere eventualidel/21 delladel, bonus di 500. Il bonus dell’anno scolastico 2021/22 rimane invece spendibile fino al 31 agosto 2023. L'articolo .

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Egon Schiele, Donna seduta con un ginocchio piegato, 1917, Guazzo, acquerello e matita… - Agenzia_Ansa : È una azzurra del tiro a volo, Silvana Stanco, la prima atleta italiana qualificata per Parigi 2024: la tiratrice a… - UffiziGalleries : Risale al 1569 la nascita del Granducato di Toscana, che tra alterne vicende durò per 290 anni. Il #27agosto, con B… - iopunto67 : RT @giuno55: Ogni giorno un punto del programma @Mov5Stelle oggi: COMPLETAMENTO DELLA CARTA GEOLOGICA per mappare il territorio e prevenir… - 108Elebru : RT @giuno55: Ogni giorno un punto del programma @Mov5Stelle oggi: COMPLETAMENTO DELLA CARTA GEOLOGICA per mappare il territorio e prevenir… -