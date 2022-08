Carolina Marconi | il suo sogno dopo la lunga malattia | “Voglio diventare madre”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 31 agosto 2022)è una showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni,18 anni dalla sua prima partecipazione al reality, la showgirl potrebbe tornare come concorrente del prossimo GFVip, durante il quale molto probabilmentepotrebbe parlare della sua. In attesa di conferme ufficiali, scopriamo qualche curiosità in più su di lei e sul suo desiderio diha combattuto e vinto la sua battaglia contro un tumore al seno e ora si sta godendo di nuovo a pieno la sua vita insieme al suo compagno Alessandro Tulli. Che dire?la ...