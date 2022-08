Carola Puddu, dopo Amici il brutto infortunio: come è ridotta oggi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Carola Puddu purtroppo ha dovuto affrontare un momento non facile. Ecco come sta adesso la ballerina che nei mesi scorsi ha incantato il pubblico di Amici di Maria De Filippi. L’ex allieva del talent show di Canale 5 si era infortunata prima dei provini del programma e adesso a quanto pare i problemi di salute per lei non sono finiti. Carola-Puddu-Altranotizia-(fonte:Google)Carola Puddu si è infortunata ballando e nelle scorse ore la ballerina ha mostrato delle immagini che hanno fatto allarmare e preoccupare molto tutti i suoi fan. Ecco cosa è successo. Carola Puddu, il brutto infortunio dopo Amici La vita della ex allieva di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022)purtroppo ha dovuto affrontare un momento non facile. Eccosta adesso la ballerina che nei mesi scorsi ha incantato il pubblico didi Maria De Filippi. L’ex allieva del talent show di Canale 5 si era infortunata prima dei provini del programma e adesso a quanto pare i problemi di salute per lei non sono finiti.-Altranotizia-(fonte:Google)si è infortunata ballando e nelle scorse ore la ballerina ha mostrato delle immagini che hanno fatto allarmare e preoccupare molto tutti i suoi fan. Ecco cosa è successo., ilLa vita della ex allieva di ...

thisisgiugiu : RT @sonostronzaaa: vabbè a me manca carola puddu e senza i suoi contenuti la mia vita è inutile - NiccolFrancesc6 : Ad #Amici22 nessuno alzerà quella gamba come Carola Puddu #carolapuddu - emmalovescarol : RT @sonostronzaaa: vabbè a me manca carola puddu e senza i suoi contenuti la mia vita è inutile - gai4_s : RT @sonostronzaaa: vabbè a me manca carola puddu e senza i suoi contenuti la mia vita è inutile - ariwithoutyok : RT @fraancescaa___: carola puddu ancora non ha visto questa fancam io aspetto -