Caro energia, Tajani: 'Tagliare le bollette senza imporre nuove tasse alle imprese' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Antonio Tajani è intervenuto a proposito della proposta di un'ulteriore tassa sugli extra - profitti per gli operatori energetici. Secondo il coordinatore di Forza Italia, 'il problema non si risolve ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Antonioè intervenuto a proposito della proposta di un'ulteriore tassa sugli extra - profitti per gli operatori energetici. Secondo il coordinatore di Forza Italia, 'il problema non si risolve ...

LaStampa : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa… - gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - petergomezblog : Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo inte… - marcodalsanto1 : RT @LaStampa: Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa si prepara… - lucia25968868 : RT @MarcoFattorini: Mentre i partiti promettono la luna senza dire dove prenderanno i soldi, il governo Draghi ha speso quasi 50 miliardi d… -